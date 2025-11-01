Новости
В домашнем матче 14-го тура РПЛ футбольный клуб «Ростов» уступил «Акрону»

В рамках 14-го тура РПЛ футбольный клуб «Ростов» потерпел поражение от «Акрона» с минимальным счетом 0:1. Напряженная игра состоялась 1 ноября на поле стадиона «Ростов Арена».

Исход матча решился на 77-й минуте, когда полузащитник «Ростова» Роналдо был удален с поля, получив вторую желтую карточку за нарушение в пределах штрафной площади. Четко реализованный пенальти, исполненный форвардом «Акрона» Беншимолом на 79-й минуте, вывел тольяттинцев вперед.

На 82-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков отправил мяч в сетку ворот «Акрона», однако гол не был засчитан из-за положения вне игры, выявленного после анализа видеоповтора.

В добавленное время, на 10-й компенсированной минуте, футболисты «Ростова» вновь отметились забитым мячом, но после вмешательства системы VAR судьи вновь приняли решение об отмене гола, лишив «желто-синих» шанса сравнять счет.
Фото: ФК Ростов
