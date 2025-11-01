В Ростовской области мужчина необычным способом пытался привлечь внимание экс-супруги

Фото: ГУ МВД по Ростовской области

В Красном Сулине мужчина устраивал возле дома бывшей жены «магические» обряды.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, женщина обратилась в полицию с заявлением, заявив, что её 34-летний экс-муж регулярно оказывает на неё психологическое давление.Мужчина, одетый в плащ с капюшоном, принёс к дому женщины отрезанную голову коровы и рисовал на поверхности кровью символы, похожие на пентаграммы. Для «реквизита» он заказал через интернет специальные атрибуты, а голову коровы приобрёл на рынке в Шахтах.Правоохранители быстро задержали мужчину. Он объяснил, что таким образом пытался привлечь внимание бывшей супруги.