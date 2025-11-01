Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области мужчина необычным способом пытался привлечь внимание экс-супруги

В Ростовской области мужчина необычным способом пытался привлечь внимание экс-супруги

В Красном Сулине мужчина устраивал возле дома бывшей жены «магические» обряды.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, женщина обратилась в полицию с заявлением, заявив, что её 34-летний экс-муж регулярно оказывает на неё психологическое давление.

Мужчина, одетый в плащ с капюшоном, принёс к дому женщины отрезанную голову коровы и рисовал на поверхности кровью символы, похожие на пентаграммы. Для «реквизита» он заказал через интернет специальные атрибуты, а голову коровы приобрёл на рынке в Шахтах.

Правоохранители быстро задержали мужчину. Он объяснил, что таким образом пытался привлечь внимание бывшей супруги.
Фото: ГУ МВД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.