На ноябрьских выходных изменится график работы МРЭО

В связи с грядущими ноябрьскими выходными график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД Ростовской области будет скорректирован. Сотрудники дорожной полиции советуют гражданам заранее планировать посещение и оформлять предварительную запись.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой управления, 4 ноября обслуживание населения проводиться не будет. Возврат к стандартному расписанию работы всех МРЭО в Ростовской области ожидается с 5 ноября.
Фото: Юрий Слюсарь
