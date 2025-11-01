На ноябрьских выходных изменится график работы МРЭО
В связи с грядущими ноябрьскими выходными график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД Ростовской области будет скорректирован. Сотрудники дорожной полиции советуют гражданам заранее планировать посещение и оформлять предварительную запись.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой управления, 4 ноября обслуживание населения проводиться не будет. Возврат к стандартному расписанию работы всех МРЭО в Ростовской области ожидается с 5 ноября.