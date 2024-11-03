В Ростовской области с 5 ноября будут наблюдаться перебои в работе телевидения и радиостанций

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В Ростовской области с 5 ноября будут наблюдаться перебои в трансляции телевидения и радиостанций. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, опубликовав соответствующий график отключений.Во вторник с 11:00 до 17:00 жители хутора Новостепановского в Чертковском районе не смогут смотреть телепередачи и слушать радио.Следующая проблема возникнет 6 ноября в хуторе Крюково Куйбышевского района, где отключения планируются с 10:00 до 16:00.В слободе Дегтево Миллеровского района 7 ноября также ожидаются сбои в работе телевизионного и радиооборудования, профилактика будет проводиться с 11:00 до 17:00.Специалисты предупредили, что в случае неблагоприятной погоды некоторые работы могут быть отменены или перенесены на более поздний срок.