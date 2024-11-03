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В Ростовской области с 5 ноября будут наблюдаться перебои в работе телевидения и радиостанций

В Ростовской области с 5 ноября будут наблюдаться перебои в трансляции телевидения и радиостанций. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, опубликовав соответствующий график отключений.

Во вторник с 11:00 до 17:00 жители хутора Новостепановского в Чертковском районе не смогут смотреть телепередачи и слушать радио.

Следующая проблема возникнет 6 ноября в хуторе Крюково Куйбышевского района, где отключения планируются с 10:00 до 16:00.

В слободе Дегтево Миллеровского района 7 ноября также ожидаются сбои в работе телевизионного и радиооборудования, профилактика будет проводиться с 11:00 до 17:00.

Специалисты предупредили, что в случае неблагоприятной погоды некоторые работы могут быть отменены или перенесены на более поздний срок.
Фото: DonDay
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