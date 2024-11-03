В Ростовской области с 5 ноября будут наблюдаться перебои в работе телевидения и радиостанций
Во вторник с 11:00 до 17:00 жители хутора Новостепановского в Чертковском районе не смогут смотреть телепередачи и слушать радио.
Следующая проблема возникнет 6 ноября в хуторе Крюково Куйбышевского района, где отключения планируются с 10:00 до 16:00.
В слободе Дегтево Миллеровского района 7 ноября также ожидаются сбои в работе телевизионного и радиооборудования, профилактика будет проводиться с 11:00 до 17:00.
Специалисты предупредили, что в случае неблагоприятной погоды некоторые работы могут быть отменены или перенесены на более поздний срок.