Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области 1 ноября объявили угрозу применения беспилотников

В Ростовской области 1 ноября объявили угрозу применения беспилотников

В Ростовской области 1 ноября объявили угрозу применения беспилотников. Жители региона получили соответствующее уведомление от РСЧС около 17:34.

Рекомендуется населению зайти в помещения и держаться подальше от окон.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.