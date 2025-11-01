Новости
В Ростове задержан завотделением больницы за фиктивное устройство на работу сотрудника

В Ростове за мошенничество и превышение полномочий задержаны двое местных жителей. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, в 2021 году заведующий отделением больницы фиктивно трудоустроил сына своей знакомой на должность санитара на полставки. С 2021 по 2024 годы молодой человек включал в табели и графики сведения о выполнении работы, которой не выполнял. Это позволило ему получить фиктивный стаж для поступления в медицинский вуз и зарплату.

Оба подозреваемых задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении заведующего заведены уголовные дела по статьям «Служебный подлог», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Пособничество в мошенничестве». В отношении молодого человека — по статье «Мошенничество».
Фото: нейросеть
