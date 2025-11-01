Новости
В Ростовской области объявили о максимальном уровне угрозы из-за БПЛА 1 ноября

Ночью 1 ноября в Ростовской области и ряде населенных пунктов, согласно информации от мониторинговых служб, был введен наивысший уровень опасности в связи с активностью беспилотных летательных аппаратов.

Данное оповещение о критической угрозе указывает на прямую опасность для объектов жизнеобеспечения. Жителям настоятельно рекомендовалось избегать нахождения вне помещений и найти защиту в постройках, желательно в комнатах без окон, при этом использование лифтов было строго запрещено.

Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации также сообщило о возможности атаки дронов на территорию Ростовской области. Следует отметить, что ранее в этот же день в области уже дважды сообщалось о подобной угрозе.
Фото: Купол России
