В Семикаракорском районе судебные приставы опечатали въезд на мусорный полигон

Судебные приставы опечатали въезд на территорию мусорного полигона ООО «Южный город» в Семикаракорском районе. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своём Telegram-канале.

Ранее мы упоминали о проблемах, связанных с этим полигоном. В мае специалисты природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора нашли на полигоне опасные жидкие отходы.

Выяснилось, что опасные отходы просто слили в яму без изоляции дна. Работники лишь присыпали её грунтом. Есть риск, что почва полигона пропиталась опасными веществами, которые могут сохраняться в ней сотни лет.

Результаты лабораторного анализа показали, что в ямах находятся отходы IV класса опасности.

В июне 2025 года Арбитражный суд Ростовской области постановил приостановить деятельность полигона ООО «Южный город» на 60 суток. Однако компания подала апелляционную жалобу, не согласившись с решением суда.

Региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» изменил маршруты перевозки мусора, направив его на Волгодонской межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс.

Транспортировку отходов с территории Семикаракорского района контролирует Министерство ЖКХ области. Для этого используется система ГЛОНАСС, отслеживающая движение специализированных автомобилей.

Фото: Южное межрегиональное управление Роспироднадзора
