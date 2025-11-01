В Семикаракорском районе судебные приставы опечатали въезд на мусорный полигон

Фото: Южное межрегиональное управление Роспироднадзора

Судебные приставы опечатали въезд на территорию мусорного полигона ООО «Южный город» в Семикаракорском районе. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своём Telegram-канале.Ранее мы упоминали о проблемах, связанных с этим полигоном. В мае специалисты природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора нашли на полигоне опасные жидкие отходы.Выяснилось, что опасные отходы просто слили в яму без изоляции дна. Работники лишь присыпали её грунтом. Есть риск, что почва полигона пропиталась опасными веществами, которые могут сохраняться в ней сотни лет.Результаты лабораторного анализа показали, что в ямах находятся отходы IV класса опасности.В июне 2025 года Арбитражный суд Ростовской области постановил приостановить деятельность полигона ООО «Южный город» на 60 суток. Однако компания подала апелляционную жалобу, не согласившись с решением суда.Региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» изменил маршруты перевозки мусора, направив его на Волгодонской межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс.Транспортировку отходов с территории Семикаракорского района контролирует Министерство ЖКХ области. Для этого используется система ГЛОНАСС, отслеживающая движение специализированных автомобилей.