В Орловском районе Ростовской области на мужчину дважды наехали машины

Фото: Госавтоинспекция РО

В Орловском районе Ростовской области 1 ноября произошла дорожная трагедия, унесшая жизнь пешехода. В вечернее время на трассе Котельниково – Песчанокопское 40-летний мужчина предпринял попытку перейти проезжую часть в неустановленном для этого месте.Первым на него совершил наезд 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21947». Он не успел вовремя заметить внезапно появившегося на дороге человека и предотвратить столкновение. От удара пешехода отбросило на дорожное полотно.Практически мгновенно после первого столкновения на лежащего на дороге мужчину наехал 39-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес Бенц Актрос-184» с полуприцепом.Как сообщили в областной Госавтоинспекции, пешеход скончался непосредственно на месте ДТП из-за полученных травм, оказавшихся смертельными. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего инцидента.