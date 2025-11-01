Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Орловском районе Ростовской области на мужчину дважды наехали машины

В Орловском районе Ростовской области на мужчину дважды наехали машины

В Орловском районе Ростовской области 1 ноября произошла дорожная трагедия, унесшая жизнь пешехода. В вечернее время на трассе Котельниково – Песчанокопское 40-летний мужчина предпринял попытку перейти проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Первым на него совершил наезд 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21947». Он не успел вовремя заметить внезапно появившегося на дороге человека и предотвратить столкновение. От удара пешехода отбросило на дорожное полотно.

Практически мгновенно после первого столкновения на лежащего на дороге мужчину наехал 39-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес Бенц Актрос-184» с полуприцепом.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, пешеход скончался непосредственно на месте ДТП из-за полученных травм, оказавшихся смертельными. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего инцидента.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.