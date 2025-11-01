Новости
В жуткой аварии в Ростовской области погибли два человека

В Ростовской области на трассе Котельниково – Песчанокопское произошло ДТП со смертельным исходом.

По данным Госавтоинспекции, 1 ноября случилась трагедия. По предварительным сведениям, водитель автомобиля «ВАЗ-2110», 75-летний мужчина, выехал на обочину. Затем машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком «ДАФ» с полуприцепом. Водитель грузовика — 55-летний мужчина.

В результате аварии легковой автомобиль получил серьёзные повреждения. Все находящиеся в машине — водитель, пассажир и сам водитель — погибли.
Кроме того, на месте ДТП движение – в штатном режиме.
Фото: Госавтоинспекция РО
