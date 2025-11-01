В Ростовской области повторно за вечер объявлена тревога из-за угрозы БПЛА

Фото: DonDay

Вечером 1 ноября в Ростовской области во второй раз зафиксирована опасность, связанная с возможным появлением дронов. Около 20:53 региональная система оповещения вновь уведомила население о возникшей угрозе.Жителям региона настоятельно советуют незамедлительно найти укрытие в помещениях, не выходить на открытые участки местности и держаться подальше от окон. Необходимо подчеркнуть, что первое сообщение о потенциальной атаке беспилотников прозвучало приблизительно в 18:00. Предыдущее предупреждение было снято спустя почти два часа.