В Ростовской области повторно за вечер объявлена тревога из-за угрозы БПЛА

Вечером 1 ноября в Ростовской области во второй раз зафиксирована опасность, связанная с возможным появлением дронов. Около 20:53 региональная система оповещения вновь уведомила население о возникшей угрозе.

Жителям региона настоятельно советуют незамедлительно найти укрытие в помещениях, не выходить на открытые участки местности и держаться подальше от окон. Необходимо подчеркнуть, что первое сообщение о потенциальной атаке беспилотников прозвучало приблизительно в 18:00. Предыдущее предупреждение было снято спустя почти два часа.
Фото: DonDay
