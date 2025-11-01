В Ростове в СИЗО-4 в упаковке чая попытались передать обвиняемому шесть телефонов с SIM-картами
В Ростове сотрудники СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области пресекли попытку передачи обвиняемому средств мобильной связи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
При досмотре в упаковке с чаем сотрудники исправительного учреждения обнаружили шесть мобильных телефонов, два зарядных устройства и шесть SIM-карт. Посылка была отправленная из Шахт.
- Ведется проверка, устанавливаются лица, причастные к попытке передачи запрещенных предметов, — добавили в ведомстве.