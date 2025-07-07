В Ростове службы такси могут оштрафовать за рост цен из-за отключения интернета

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В Ростове могут оштрафовать службы такси из-за повышения цен на услуги во время отключения интернета. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи.Последние несколько недель жители Ростовской области, а также других регионов России жалуются на повышение цен на услуги такси. Ранее Donday сообщал, почему в Ростове выросли цены на такси во время отключения интернета. Если вкратце, все дело в том, что водители уходят с линии, потому что не могут работать без интернета. Чтобы удержать таксистов на линии, агрегаторы дерут деньги с клиентов.Если после проверки выяснится, что службы такси завышали цены намеренно, их ждет разбирательство.