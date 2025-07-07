Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове службы такси могут оштрафовать за рост цен из-за отключения интернета

В Ростове службы такси могут оштрафовать за рост цен из-за отключения интернета
В Ростове могут оштрафовать службы такси из-за повышения цен на услуги во время отключения интернета. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи.

Последние несколько недель жители Ростовской области, а также других регионов России жалуются на повышение цен на услуги такси. Ранее Donday сообщал, почему в Ростове выросли цены на такси во время отключения интернета. Если вкратце, все дело в том, что водители уходят с линии, потому что не могут работать без интернета. Чтобы удержать таксистов на линии, агрегаторы дерут деньги с клиентов.

Если после проверки выяснится, что службы такси завышали цены намеренно, их ждет разбирательство.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.