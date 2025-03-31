Пентхаус Виталия Кушнарева в центре Ростова за 125 миллионов сняли с продажи

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Пентхаус бывшего главы Минтранса Ростовской области Виталия Кушнарева снят с продажи. Объявление о продаже четырёхкомнатной квартиры в элитном жилом комплексе «Ростов Сити» исчезло с популярного сайта недвижимости.Квартира, выставленная на продажу сразу после ареста Виталия Кушнарева, стала самой дорогой в городе. Она находится на 22-м этаже ЖК и имеет потрясающий вид на Покровский храм, Ростовский музыкальный театр и Пушкинскую улицу. Высота потолков, панорамное остекление и ориентация окон на три стороны света делают это жильё привлекательным. Интерьер квартиры выполнен итальянским дизайнером с использованием дорогостоящих материалов.На данный момент информация о продаже квартиры Виталия Кушнарева отсутствует. Возможно, жильё было куплено или решение о продаже было пересмотрено.Напомним, что Виталий Кушнарев был задержан в ноябре 2024 года. По данным следствия, он потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 миллионов рублей за помощь в приёмке работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог. Предприниматель согласился на условия, но сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы. При получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарева задержали. В ходе обысков у него был обнаружен незарегистрированный пистолет кольт. В результате были возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Незаконное хранение оружия».Сейчас бывший министр транспорта Ростовской области содержится в СИЗО Москвы. Вероятно, дело будет рассматриваться в столичном суде.