Погибший во время потасовки в Белой Калитве парень был единственным ребенком
В Белой Калитве произошла трагедия: молодой человек погиб в результате столкновения на улице, он был единственным ребенком у матери или отца. Событие случилось в ночь с 12 на 13 число текущего месяца на Театральной площади.
Поздно вечером компания молодых людей собралась в центре города. Как утверждают очевидцы, один из присутствовавших положил бутылку из стекла на капот машины. Молодой человек попросил убрать её. В ходе возникшей ссоры, один из компании достал колюще-режущий предмет и нанёс удар. Раненного срочно доставили в больницу, но усилия медиков оказались тщетны.
Как сообщает новостной портал DonDay, скончавшийся являлся единственным ребенком в семье. Знакомые и просто знавшие его люди говорят о нем с симпатией. В социальных сетях приятели выражают сочувствие родным погибшего.
Согласно полученным сведениям, в настоящее время проводится экспертиза тела. Полиция занимается выяснением обстоятельств случившегося.