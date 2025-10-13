Новости
Погибший во время потасовки в Белой Калитве парень был единственным ребенком

В Белой Калитве произошла трагедия: молодой человек погиб в результате столкновения на улице, он был единственным ребенком у матери или отца. Событие случилось в ночь с 12 на 13 число текущего месяца на Театральной площади.

Поздно вечером компания молодых людей собралась в центре города. Как утверждают очевидцы, один из присутствовавших положил бутылку из стекла на капот машины. Молодой человек попросил убрать её. В ходе возникшей ссоры, один из компании достал колюще-режущий предмет и нанёс удар. Раненного срочно доставили в больницу, но усилия медиков оказались тщетны.

Как сообщает новостной портал DonDay, скончавшийся являлся единственным ребенком в семье. Знакомые и просто знавшие его люди говорят о нем с симпатией. В социальных сетях приятели выражают сочувствие родным погибшего.

Согласно полученным сведениям, в настоящее время проводится экспертиза тела. Полиция занимается выяснением обстоятельств случившегося.
Фото: Соцсети
