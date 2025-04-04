Бывшего министра транспорта Виталия Кушнарева будут судить в Ростове-на-Дону

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Экс-заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев окажется на скамье подсудимых. Уголовное дело в отношении него поступило в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону.Виталия Кушнарева обвиняют в незаконном хранении оружия и получении особо крупной взятки. По версии следствия, бывший чиновник потребовал от директора компании, которая занимается строительством и ремонтом дорог, 95 миллионов рублей. Руководитель рассказал об этом сотрудникам органов. Во время передачи 27 миллионов рублей Виталия Кушнарева задержали. Это произошло в ноябре 2024 года. Затем во время обысков у него нашли пистолет «Кольт», на который якобы нет разрешения.Виталия Кушнарева заключили под стражу, а затем перевели в следственный изолятор Москвы. Теперь чиновника ждет возвращение в СИЗО Ростова.