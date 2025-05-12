Гендиректор ФК «Ростов» сообщил, что клуб не просил материальную помощь у «Т-Транс»

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В Железнодорожном районом суде Ростова идет третье судебное заседание по делу экс-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. В ходе слушания зачитали слова генерального директора футбольного клуба «Ростов». По ним, клуб не запрашивал финансовую помощь у компании «Т-Транс» в 2024 году.Кушнарева обвиняют в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, он потребовал от директора «Т-Транс» 95 миллионов рублей, часть из которых, как предполагается, предназначалась для ФК «Ростов».Бывший министр был задержан при получении первой части взятки в размере 24 миллионов рублей. Ему также инкриминируют незаконное хранение оружия и получение взятки в особо крупном размере.