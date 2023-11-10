Власти Ростова встретились с общественниками по вопросу реставрации мозаичных панно

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В Ростове состоялась первая выездная встреча с общественниками по вопросу реставрации мозаичных панно. Проект обсудили на месте будущих работ, на площадке в подземном переходе улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского. В мероприятии приняли участие представитель проектировочной организации «Реставрация», общественники, журналисты и директор департамента автодорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов.В подземных переходах планируют провести капремонт и сохранить мозаику. Замдиректора организации подрядчика Виталий Бурдасов показал, где и каким способом будут демонтировать плитку, а также как ее восстановят.Из-за протечек мозаичное панно местами отслоилось. Чтобы сохранить историческую достопримечательность донской столице, принято решение восстановить гидроизоляцию в тех местах, где образовались трещины и просачивается вода. Есть два варианта, как решить этот вопрос: провести работы внутри или снаружи.В первом случае будет возможность восстановить гидроизоляцию в местах протечек и отслоения плитки внутри переходов. Для этого потребуется частично демонтировать панно. Во втором случае — земляные работы придется организовать на поверхности. Это повлечет за собой ограничения движения транспорта по главным магистралям центра Ростова. Кроме того, процесс усложняет необходимость перекладывать инженерные сети и проводить археологические работы. Этот способ сильно увеличит и сроки проведения, и стоимость капремонта. Поэтому подрядчик остановился на первом варианте: он более оптимальный, технологичный и целесообразный.— Общественники согласились с нами в том, что демонтаж плиток в местах протечек производить необходимо. Нам предстоит сделать гидроизоляцию швов и выполнить армирующий деформационный слой, — рассказал Виталий Бурдасов. — Но ранее у общественников возникли дискуссии о необходимости восстановить внешний облик перехода, который существовал в 80-е годы, воссоздав атмосферу того времени. Сейчас их мнение поменялось. Предлагается оставить все, как есть, используя методы консервации.Приглашенный реставратор Мария Яблонская подтвердила, что нет причин опасаться за состояние панно. Площадь демонтажа составляет около 10 квадратных метров. Реставрацию сделают лишь на участках, пострадавших от времени.— Самые проблемные места — те, где предполагается гидроизоляция. Работа с мозаикой предполагается именно там. В данных местах происходит деформация участков мозаичного панно, поэтому их нужно будет снимать, — объяснила эксперт.После осмотра мозаичных панно у собравшихся развеялись все сомнения. Вопросов о реставрации больше не возникало. Общественники уточнили лишь методы работы.Проектировщик до конца следующей недели должен проработать возможность сохранения локальных участков без демонтажа. В результате по вопросу объекта удалось прийти к компромиссу.— Возникли дополнительные вопросы, связанные с воссозданием исторического облика полов и стен, на которых не располагается мозаика. Это фоновая серая плитка, которая была уложена недавно, — добавил Денис Водопьянов. — Прозвучало предложение оставить их, как есть. Данное предложение также будет обсуждаться совместно с комитетом по охране объектов культурного наследия на следующей неделе.