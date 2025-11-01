На маршруте пригородного поезда Таганрог – Ростов появится новая стоянка в Сафьяново

Фото: АО СКСПК

На маршруте пригородного поезда Таганрог — Ростов с 10 ноября появится новая остановка. Об этом сообщили в пресс-службе АО СКСПК.В связи с введением остановочного пункта Сафьяново с 10 ноября изменится расписание пригородного поезда. Он будет курсировать по следующему графику: отправление из Таганрога – в 05:59, остановки в Красном Котельщике (06:04–06:04.5), Таганрог-Пасс (06:11–06:12), Приморке (06:20.5–06:21), Синявской (06:35–06:36), Танаисе (06:40–06:40.5), ОП Сафьяново (06:46.5–06:47), Хапрах (06:53–06:54 вместо 06:52–06:53), Ростов-Западном (07:00–07:01 вместо 06:59–07:00), ОП 1 337-й км (07:04.5–07:05 вместо 07:03.5–07:04), Темернике (07:10–07:11 вместо 07:09–07:10), с прибытием на станцию Ростов в 07:19 (вместо 07:18).Поезда будут следовать со всеми остановками согласно действующему расписанию.