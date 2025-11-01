Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В жесткой аварии с большегрузами погиб 45-летний водитель

В жесткой аварии с большегрузами погиб 45-летний водитель

В Ростовской области произошла трагическая авария, в результате которой погиб водитель фуры. Инцидент случился вечером 31 октября в Каменском районе на автомагистрали М-4 "Дон".

По предварительной информации, 45-летний водитель грузового автомобиля "Рено Премиум" не соблюдал необходимую дистанцию между транспортными средствами. В результате этого многотонный автомобиль на скорости столкнулся с ехавшим впереди "ФАВ", за рулем которого находился 35-летний мужчина.

Удар был настолько мощным, что кабина "Рено" превратилась в груду металла. По данным областной Госавтоинспекции, водителя "Рено" срочно госпитализировали. Однако, к сожалению, спасти его не удалось, и он умер в больнице от полученных повреждений.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.