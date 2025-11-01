В жесткой аварии с большегрузами погиб 45-летний водитель

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области произошла трагическая авария, в результате которой погиб водитель фуры. Инцидент случился вечером 31 октября в Каменском районе на автомагистрали М-4 "Дон".По предварительной информации, 45-летний водитель грузового автомобиля "Рено Премиум" не соблюдал необходимую дистанцию между транспортными средствами. В результате этого многотонный автомобиль на скорости столкнулся с ехавшим впереди "ФАВ", за рулем которого находился 35-летний мужчина.Удар был настолько мощным, что кабина "Рено" превратилась в груду металла. По данным областной Госавтоинспекции, водителя "Рено" срочно госпитализировали. Однако, к сожалению, спасти его не удалось, и он умер в больнице от полученных повреждений.