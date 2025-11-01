В Ростове нашли подрядчика для реставрации «космического» подземного перехода

Фото: DonDay

В Ростове наконец-то нашли подрядчика для ремонта перехода с мозаикой на Кировском. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Ростова Александр Скрябин.Напомним, в начале сентября дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры объявила тендер на ремонт перехода, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Однако 19 сентября выяснилось, что тендер не состоялся.На ремонт объекта выделили 48 миллионов рублей. В тот же день дирекция повторно объявила тендер. Условия и цена контракта остались прежними.Победителем конкурса стало ООО «Реставрационно-строительная компания Интаура». Эта компания проведёт все необходимые работы за 47,4 миллиона рублей.Согласно документам, ремонт должен начаться 1 января 2026 года и завершиться до 16 июня 2027 года. Мозаичные панно будут отреставрированы. Работа будет проводиться по фрагментам.После реставрации стены очистят и покроют специальным защитным составом.Для проведения реставрации использованы решения, которые были подготовлены с учётом исторических данных и требований законодательства.Для создания плитки для мозаики будет применяться технология, аналогичная той, что использовалась в 70-х годах прошлого века, когда строился переход. На производстве удалось сохранить формулы приготовления эмалей.