В Ростове в 2020 году в переходе могут открыть мозаику с походом Петра I



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В Ростове для горожан может стать доступным ещё одно мозаичное панно в переходе. Об этом рассказала активистка общественного движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян.



По её словам, решить вопрос пообещал глава города Алексей Логвиненко. В настоящее время красочная картина скрыта ларьками в подземном переходе на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Будённовского.



«Глава сказал, что препятствий он не видит. На что мы крайне удивились, потому как до этого были сплошные препятствия. И говорили нам, что открыть невозможно по множеству причин. Он ответил, что за других отвечать не может, - рассказала Елена Хатламаджиян».



Подробностей разговора с сити-менеджером активистка не раскрыла, но сообщила, что увидеть панно ростовчане смогут уже в 2020 году. Добавим, что мозаикой украшали переходы в донской столице в период с 1979-го по 1982 год.



В прошлом году мозаичные панно на стене в переходе, расположенном на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Кировского и на пересечении Большой Садовой и проспекта Буденновского, признали объектом культурного наследия.