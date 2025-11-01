Самые жуткие аварии на М-4 за последние 10 лет

2015 год: Маленькая девочка погибла в перевернувшейся машине

2016 год: Семь машин и мотоцикл под дождем

2017 год: Родители потеряли детей

2018: «Куча» из полицейских машин, две погибшие семьи

2019 год: Рекорд по числу участников ДТП

2020 год: Подросток чудом выжил в страшном ДТП, но потерял семью

2021 год: Двухлетняя девочка лишилась родителей и брата

2022 год: Неуправляемое авто убило троих детей

2023 год: На трассе погибли двое 15-летних детей

2024 год: Грузовик лишил жизни многодетных родителей и ребенка

2025 год: Год трагедий

Все зависит от нас самих

Фото: Автодор

Значительный участок федеральной магистрали М-4 «Дон» проходит через Ростовскую область. К сожалению, километры этой дороги помнят множество ДТП. Кто-то смог спастись чудом у кого-то осталась травма на всю жизнь, а кто-то уже больше никогда не улыбнется.Rostov.ru собрал в одну публикацию самые громкие аварии на М-4 «Дон» в Ростовской области с 2015 года.Смертельная авария, в которой родители потеряли дочь, произошла 12 августа 2015 года в Миллеровском районе. На трассе М-4 грузовик марки «Ивеко» врезался в «Рено». Машина с семилетней девочкой перевернулась в воздухе и приземлилась на крышу. Родителей доставили в больницу в тяжелом состоянии. Малышка погибла.В Миллеровском районе 14 августа произошла массовая авария. В тот день шел жуткий ливень, и водители не разбирали дороги. На трассе последовательно столкнулись целых семь автомобилей. Примечателен тот факт, что никто из водителей не пострадал.Травмы получила только пассажирка мотоцикла, потому что водитель увидел аварию и слишком резко затормозил.Двое детей погибли в аварии в Чертковском районе 24 июня. Семья ехала из Брянска. Скорее всего, водитель уснул за рулем. Неуправляемая машина на скорости протаранила колесоотбойный брус. Девочка десяти лет и мальчик шести получили тяжелые травмы и погибли на месте. Их мать выжила — в тяжелом состоянии она попала в больницу.Еще одна трагедия произошла в Красносулинском районе 20 июля. Утром у груженого тягача «МАЗ» внезапно отказали тормоза. Машина катилась с возвышения туда, где собралась пробка. Оказавшиеся на месте полицейские, по словам очевидцев, сделали все, что смогли, чтобы предупредить участников движения освободить дорогу. Но все случилось слишком быстро.Водитель фуры не справился с управлением и налетел на четыре автомобиля перед собой, включая служебный автомобиль ДПС. Многотонное авто остановилось лишь потому, что в конце концов врезалось в фуру.По словам очевидцев, в кабине фуры находился ребенок лет 10-12. Сила удара была такова, что от одной из машин осталась груда железа. В результате пассажир погиб на месте от полученных травм. Один из полицейских получил многочисленные тяжелые травмы, а второго в течение часа пришлось вырезать из сплющенного патрульного автомобиля силами прибывших коллег и водителей.На трассе образовалась пробка. Впоследствии в отношении водителя тягача возбудили уголовное дело.На участке М-4 в Аксайском районе зафиксировано цепочку из девяти автомобилей, из которых четыре были полицейскими, столкнувшихся друг за другом. Инцидент произошел 18 января на фоне снегопада, сильного ветра и обледеневшей дороги.Сначала столкнулись «Хендай» и «Дэу Матиз». Проезжавшие мимо сотрудники ДПС заметили ситуацию и решили остановиться, чтобы оформить происшествие. Однако из-за гололеда инспекторский автомобиль занесло, и он столкнулся с «Хендай Акцент», который двигался рядом.Водитель второй патрульной машины резко свернул, чтобы избежать столкновения, но избежать удара не удалось. Его автомобиль врезался в «ГАЗель», после чего его выбросило с дороги в кювет.Далее на месте происшествия появились еще две патрульные машины. Когда сотрудники начали оформлять документы, их занесло, и одна из девушек за рулем «Киа» протаранила оба авто.В результате повреждения получили девять машин, при этом никто не пострадал.Тем не менее, в 2018 году на этом же участке произошли более трагические аварии. 18 сентября там случилась страшная катастрофа, унесшая жизни целой семьи: столкнулись два грузовика, один из которых выехал на встречную полосу. Многотонная машина протаранила и разрушила легковой «Форд», в котором находилась семья — двое взрослых и трое детей, включая трехлетних близнецов и десятилетнего мальчика. Все погибли.В тот же день на М-4 «Дон» произошло еще одно трагическое ДТП — легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «МАН». Водитель и пассажир, молодая пара, погибли. Юрий Казанцев, 22 года, и Елена Бондарева, 20 лет, направлялись из Катав-Ивановска в Ростов.К сожалению, это не было единственной гибелью семьи в этом году. 19 октября в Октябрьском районе Ростовской области «Мерседес» столкнулся с «ВАЗ 2101», который он протащил и разбил. В салоне были четыре человека, родственники. При столкновении все они погибли.Масштабная авария, потрясшая всю область, произошла 12 января. Снег, сильный ветер и гололед — не редкость для второго зимнего месяца в Ростовской области. Но столкновение около тридцати автомобилей в одном месте — это рекорд, который до сих пор не побит.Инцидент случился в Миллеровском районе. На этом участке произошло шесть аварий, в которых участвовало около 30 машин различных размеров и моделей. Трасса была заблокирована на несколько часов. В результате происшествия пострадали два человека, но жертв удалось избежать.Еще одна трагическая авария, унесшая жизнь мужчины, произошла 2 августа. В тот день на повороте в Красный Сулин столкнулись два грузовика. Водитель сети магазинов «Красное и белое» потерял управление и врезался в «КамАЗ». 40-летний мужчина, управлявший первой фурой, погиб на месте от полученных травм. Его жена долго искала свидетелей аварии, уверенная, что ее мужа могли спасти.Еще одно смертельное ДТП, оставшееся в памяти жителей региона, произошло 25 октября в Аксайском районе. Машина «Рено Логан» с двумя молодыми людьми внутри вылетела на встречную полосу и столкнулась сначала с одним автомобилем, а затем — с другим. Неуправляемое «Рено» загорелось, оба парня погибли страшной смертью. Среди погибших был предприниматель Зелимхан и его друг. Зелимхан погиб незадолго до своего дня рождения.Под Батайском 8 августа молодой человек чудом выжил в ДТП, потеряв всю семью. В тот день мать, отец и два сына проезжали мимо Батайска. Отец не справился с управлением, авто вынесло на встречную полосу. Произошло два столкновения с легковыми машинами, а затем семейная «Тойота» угодила под фуру.Мужчина погиб на месте. Его жену и десятилетнего сына с тяжелыми травмами отвезли в больницу, но спасти не смогли.Единственный, кто остался в живых — 17-летний подросток, который в одночасье потерял всю семью. В трех столкновениях его не задело чудом.14 июля на Каменском участке трассы М-4 «Дон» произошло ДТП, в результате которого семья из четырех человек лишилась жизни. Рано утром «Лада», за рулем которой находился отец семейства, столкнулась с грузовиком, стоявшим на стоянке. Предполагается, что водитель уснул за рулем после долгого пути и потерял управление. Легковой автомобиль был полностью разрушен. Четырехлетний сын семьи погиб на месте. Родители и их двухлетняя дочь получили тяжелые травмы. Мать скончалась через день после аварии, а отец — чуть позже. Единственный выживший — двухлетняя девочка.11 августа в Миллеровском районе столкнулись два грузовика. Основной удар пришелся на пассажирскую часть первого транспортного средства, которое было полностью уничтожено. В момент аварии в машине находился 25-летний мужчина, который погиб. Второй водитель, 27-летний мужчина, получил серьезные травмы и был госпитализирован.Шесть жителей Миллеровского района, трое из которых - дети, погибли в ужасной аварии 4 мая.Происшествие случилось на участке М-4 в Красносулинском районе. «ВАЗ-2112» вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с минивэном. В салоне «ВАЗа» были двое взрослых и трое детей разных возрастов. Никто не выжил.Авария 7 июля в Миллеровском районе стоила жизни 15-летнему ребенку. Он находился на пассажирском сиденье в «Тойоте», когда та сначала врезалась в грузовик впереди, а потом попала на траекторию движения внедорожника. Мальчик погиб на месте.Другого 15-летнего подростка родители потеряли прямо 1 сентября. ДТП случилось на участке трассы в Аксайском районе. В машину, в которой он ехал с двумя взрослыми (предположительно, с матерью и отцом), врезался попутный автомобиль. Как предположили в региональной Госавтоинспекции, водитель не выбрал безопасную дистанцию.Подросток скончался до того, как прибыла «скорая», а взрослых отвезли в больницу с тяжелыми травмами.Начало года ознаменовалось сложной дорожной ситуацией. 9 февраля на трассе М-4 более ста автомобилей застряли из-за пробитых колёс. Причина — плачевное состояние дорожного покрытия. На некоторых участках трассы были обнаружены ямы глубиной до 30 сантиметров, шириной около полутора метров и длиной до трёх метров.Из-за погодных условий — тумана, темноты и дождя — водители не могли разглядеть ямы на дороге, в результате чего многие пробили сразу несколько колёс. От ударов гнулись двери и диски автомобилей. Движение в обоих направлениях оказалось практически заблокировано. В течение двух суток шиномонтажные компании работали, чтобы заменить колёса всем водителям.Автомобилисты массово выражали недовольство в адрес компании «Автодор» из-за некачественного ремонта дороги.Однако наиболее трагичным для жителей стал не этот массовый инцидент, а произошедшее 11 июля. В этот день грузовик «ГАЗон НЕКСТ» столкнулся с рядом автомобилей, остановившихся на пункте оплаты.Первой на его пути оказалась «Лада Гранта» многодетной семьи из Владимирской области. Машину раздавило между другими авто. В салоне были трое — муж с женой и один из детей пары, 11-летний мальчик. Все они скончались.Остальные дети пары, старшему из которых было 17 лет, остались сиротами.С начала 2025 года на автодороге М-4 «Дон» случилось несколько серьёзных аварий, которые ещё свежи в памяти жителей Ростовской области. Одно из происшествий произошло 3 мая в Каменском районе. В результате ДТП погибли трое рабочих, которые выполняли ремонтные работы на дороге.Водитель грузовика «КамАЗ» превысил скорость, утратил контроль над управлением и выехал на обочину. Сначала он столкнулся с прицепом, на котором были установлены светящиеся дорожные знаки, затем — с автомобилем «ГАЗель», рядом с которым работали люди. В результате многотонной машиной были сбиты рабочие.В ходе расследования виновник ДТП утверждал, что перед столкновением потерял сознание и поэтому не мог контролировать автомобиль. Однако звонок в службу 112 был сделан им сразу после аварии. Экспертиза показала, что его слова о внезапной потере сознания не соответствуют действительности.В октябре суд вынес приговор водителю — он получил пять лет и шесть месяцев заключения. Это не максимальный срок по статье, который составляет семь лет.2 июля в Миллеровском районе произошло ДТП, по факту которого было возбуждено дело. «КамАЗ» столкнулся с минивэном. Пять пассажиров минивэна получили травмы и были госпитализированы, а 13-летний ребёнок скончался на месте.Ещё одно трагическое ДТП с участием детей произошло 29 июля в Аксайском районе. Грузовик с прицепом столкнулся с ограждением, перевернулся и загорелся. Три автомобиля, двигавшиеся навстречу, на скорости врезались в грузовик. Машины также загорелись.В результате этого происшествия погибли ребёнок и трое взрослых. Двое детей и четверо взрослых получили травмы.Однако самым трагическим событием этого года стала авария, произошедшая 1 октября в Миллеровском районе, которая потрясла всю область. В тот день семья из Марий Эл — муж, жена и их десятилетняя дочь — возвращалась домой из Краснодарского края. Их жизнь оборвалась в один момент.Водитель автомобиля потерял контроль над управлением, и машина вылетела на обочину. В результате столкновения с грузовиком с полуприцепом семейный «Ленд Ровер» превратился в груду металла. Все трое членов семьи погибли на месте.Последняя крупная авария этого года произошла 22 октября в Октябрьском районе. Водитель грузовика потерял управление и врезался в мост, на котором в тот момент проводились дорожные работы. Кузов грузовика пробил перекрытие моста, и водитель погиб.Эта авария вызвала серьезные последствия: на трассе образовалась огромная пробка длиной в 15 километров. Движение пришлось временно приостановить для ликвидации последствий происшествия.На сегодняшний день трасса М-4 «Дон» является одной из самых опасных автодорог. Несмотря на предупреждения, ограничения скорости и огромное количество камер, там постоянно происходят страшные аварии.Одним из последних нововведений по предупреждению ДТП стал новый способ оповещения водителей о превышении скорости. Нарушения теперь будут фиксироваться и выводиться на табло переменной информации. Такую систему «Автодор» уже использует на участке дороги в Воронежской области, теперь ее собираются устанавливать еще и на обходе Аксая и далее по Ростовской области.Но какими бы ни были меры и ограничения, ответственность всегда будет на водителях.