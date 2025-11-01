Самые жуткие аварии на М-4 за последние 10 лет
Значительный участок федеральной магистрали М-4 «Дон» проходит через Ростовскую область. К сожалению, километры этой дороги помнят множество ДТП. Кто-то смог спастись чудом у кого-то осталась травма на всю жизнь, а кто-то уже больше никогда не улыбнется.
Rostov.ru собрал в одну публикацию самые громкие аварии на М-4 «Дон» в Ростовской области с 2015 года.
2015 год: Маленькая девочка погибла в перевернувшейся машине
Смертельная авария, в которой родители потеряли дочь, произошла 12 августа 2015 года в Миллеровском районе. На трассе М-4 грузовик марки «Ивеко» врезался в «Рено». Машина с семилетней девочкой перевернулась в воздухе и приземлилась на крышу. Родителей доставили в больницу в тяжелом состоянии. Малышка погибла.
2016 год: Семь машин и мотоцикл под дождем
В Миллеровском районе 14 августа произошла массовая авария. В тот день шел жуткий ливень, и водители не разбирали дороги. На трассе последовательно столкнулись целых семь автомобилей. Примечателен тот факт, что никто из водителей не пострадал.
Травмы получила только пассажирка мотоцикла, потому что водитель увидел аварию и слишком резко затормозил.
2017 год: Родители потеряли детей
Двое детей погибли в аварии в Чертковском районе 24 июня. Семья ехала из Брянска. Скорее всего, водитель уснул за рулем. Неуправляемая машина на скорости протаранила колесоотбойный брус. Девочка десяти лет и мальчик шести получили тяжелые травмы и погибли на месте. Их мать выжила — в тяжелом состоянии она попала в больницу.
Еще одна трагедия произошла в Красносулинском районе 20 июля. Утром у груженого тягача «МАЗ» внезапно отказали тормоза. Машина катилась с возвышения туда, где собралась пробка. Оказавшиеся на месте полицейские, по словам очевидцев, сделали все, что смогли, чтобы предупредить участников движения освободить дорогу. Но все случилось слишком быстро.
Водитель фуры не справился с управлением и налетел на четыре автомобиля перед собой, включая служебный автомобиль ДПС. Многотонное авто остановилось лишь потому, что в конце концов врезалось в фуру.
По словам очевидцев, в кабине фуры находился ребенок лет 10-12. Сила удара была такова, что от одной из машин осталась груда железа. В результате пассажир погиб на месте от полученных травм. Один из полицейских получил многочисленные тяжелые травмы, а второго в течение часа пришлось вырезать из сплющенного патрульного автомобиля силами прибывших коллег и водителей.
На трассе образовалась пробка. Впоследствии в отношении водителя тягача возбудили уголовное дело.
2018: «Куча» из полицейских машин, две погибшие семьи
На участке М-4 в Аксайском районе зафиксировано цепочку из девяти автомобилей, из которых четыре были полицейскими, столкнувшихся друг за другом. Инцидент произошел 18 января на фоне снегопада, сильного ветра и обледеневшей дороги.
Сначала столкнулись «Хендай» и «Дэу Матиз». Проезжавшие мимо сотрудники ДПС заметили ситуацию и решили остановиться, чтобы оформить происшествие. Однако из-за гололеда инспекторский автомобиль занесло, и он столкнулся с «Хендай Акцент», который двигался рядом.
Водитель второй патрульной машины резко свернул, чтобы избежать столкновения, но избежать удара не удалось. Его автомобиль врезался в «ГАЗель», после чего его выбросило с дороги в кювет.
Далее на месте происшествия появились еще две патрульные машины. Когда сотрудники начали оформлять документы, их занесло, и одна из девушек за рулем «Киа» протаранила оба авто.
В результате повреждения получили девять машин, при этом никто не пострадал.
Тем не менее, в 2018 году на этом же участке произошли более трагические аварии. 18 сентября там случилась страшная катастрофа, унесшая жизни целой семьи: столкнулись два грузовика, один из которых выехал на встречную полосу. Многотонная машина протаранила и разрушила легковой «Форд», в котором находилась семья — двое взрослых и трое детей, включая трехлетних близнецов и десятилетнего мальчика. Все погибли.
В тот же день на М-4 «Дон» произошло еще одно трагическое ДТП — легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «МАН». Водитель и пассажир, молодая пара, погибли. Юрий Казанцев, 22 года, и Елена Бондарева, 20 лет, направлялись из Катав-Ивановска в Ростов.
К сожалению, это не было единственной гибелью семьи в этом году. 19 октября в Октябрьском районе Ростовской области «Мерседес» столкнулся с «ВАЗ 2101», который он протащил и разбил. В салоне были четыре человека, родственники. При столкновении все они погибли.
2019 год: Рекорд по числу участников ДТП
Масштабная авария, потрясшая всю область, произошла 12 января. Снег, сильный ветер и гололед — не редкость для второго зимнего месяца в Ростовской области. Но столкновение около тридцати автомобилей в одном месте — это рекорд, который до сих пор не побит.
Инцидент случился в Миллеровском районе. На этом участке произошло шесть аварий, в которых участвовало около 30 машин различных размеров и моделей. Трасса была заблокирована на несколько часов. В результате происшествия пострадали два человека, но жертв удалось избежать.
Еще одна трагическая авария, унесшая жизнь мужчины, произошла 2 августа. В тот день на повороте в Красный Сулин столкнулись два грузовика. Водитель сети магазинов «Красное и белое» потерял управление и врезался в «КамАЗ». 40-летний мужчина, управлявший первой фурой, погиб на месте от полученных травм. Его жена долго искала свидетелей аварии, уверенная, что ее мужа могли спасти.
Еще одно смертельное ДТП, оставшееся в памяти жителей региона, произошло 25 октября в Аксайском районе. Машина «Рено Логан» с двумя молодыми людьми внутри вылетела на встречную полосу и столкнулась сначала с одним автомобилем, а затем — с другим. Неуправляемое «Рено» загорелось, оба парня погибли страшной смертью. Среди погибших был предприниматель Зелимхан и его друг. Зелимхан погиб незадолго до своего дня рождения.
2020 год: Подросток чудом выжил в страшном ДТП, но потерял семью
Под Батайском 8 августа молодой человек чудом выжил в ДТП, потеряв всю семью. В тот день мать, отец и два сына проезжали мимо Батайска. Отец не справился с управлением, авто вынесло на встречную полосу. Произошло два столкновения с легковыми машинами, а затем семейная «Тойота» угодила под фуру.
Мужчина погиб на месте. Его жену и десятилетнего сына с тяжелыми травмами отвезли в больницу, но спасти не смогли.
Единственный, кто остался в живых — 17-летний подросток, который в одночасье потерял всю семью. В трех столкновениях его не задело чудом.
2021 год: Двухлетняя девочка лишилась родителей и брата
14 июля на Каменском участке трассы М-4 «Дон» произошло ДТП, в результате которого семья из четырех человек лишилась жизни. Рано утром «Лада», за рулем которой находился отец семейства, столкнулась с грузовиком, стоявшим на стоянке. Предполагается, что водитель уснул за рулем после долгого пути и потерял управление. Легковой автомобиль был полностью разрушен. Четырехлетний сын семьи погиб на месте. Родители и их двухлетняя дочь получили тяжелые травмы. Мать скончалась через день после аварии, а отец — чуть позже. Единственный выживший — двухлетняя девочка.
11 августа в Миллеровском районе столкнулись два грузовика. Основной удар пришелся на пассажирскую часть первого транспортного средства, которое было полностью уничтожено. В момент аварии в машине находился 25-летний мужчина, который погиб. Второй водитель, 27-летний мужчина, получил серьезные травмы и был госпитализирован.
2022 год: Неуправляемое авто убило троих детей
Шесть жителей Миллеровского района, трое из которых - дети, погибли в ужасной аварии 4 мая.
Происшествие случилось на участке М-4 в Красносулинском районе. «ВАЗ-2112» вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с минивэном. В салоне «ВАЗа» были двое взрослых и трое детей разных возрастов. Никто не выжил.
2023 год: На трассе погибли двое 15-летних детей
Авария 7 июля в Миллеровском районе стоила жизни 15-летнему ребенку. Он находился на пассажирском сиденье в «Тойоте», когда та сначала врезалась в грузовик впереди, а потом попала на траекторию движения внедорожника. Мальчик погиб на месте.
Другого 15-летнего подростка родители потеряли прямо 1 сентября. ДТП случилось на участке трассы в Аксайском районе. В машину, в которой он ехал с двумя взрослыми (предположительно, с матерью и отцом), врезался попутный автомобиль. Как предположили в региональной Госавтоинспекции, водитель не выбрал безопасную дистанцию.
Подросток скончался до того, как прибыла «скорая», а взрослых отвезли в больницу с тяжелыми травмами.
2024 год: Грузовик лишил жизни многодетных родителей и ребенка
Начало года ознаменовалось сложной дорожной ситуацией. 9 февраля на трассе М-4 более ста автомобилей застряли из-за пробитых колёс. Причина — плачевное состояние дорожного покрытия. На некоторых участках трассы были обнаружены ямы глубиной до 30 сантиметров, шириной около полутора метров и длиной до трёх метров.
Из-за погодных условий — тумана, темноты и дождя — водители не могли разглядеть ямы на дороге, в результате чего многие пробили сразу несколько колёс. От ударов гнулись двери и диски автомобилей. Движение в обоих направлениях оказалось практически заблокировано. В течение двух суток шиномонтажные компании работали, чтобы заменить колёса всем водителям.
Автомобилисты массово выражали недовольство в адрес компании «Автодор» из-за некачественного ремонта дороги.
Однако наиболее трагичным для жителей стал не этот массовый инцидент, а произошедшее 11 июля. В этот день грузовик «ГАЗон НЕКСТ» столкнулся с рядом автомобилей, остановившихся на пункте оплаты.
Первой на его пути оказалась «Лада Гранта» многодетной семьи из Владимирской области. Машину раздавило между другими авто. В салоне были трое — муж с женой и один из детей пары, 11-летний мальчик. Все они скончались.
Остальные дети пары, старшему из которых было 17 лет, остались сиротами.
2025 год: Год трагедий
С начала 2025 года на автодороге М-4 «Дон» случилось несколько серьёзных аварий, которые ещё свежи в памяти жителей Ростовской области. Одно из происшествий произошло 3 мая в Каменском районе. В результате ДТП погибли трое рабочих, которые выполняли ремонтные работы на дороге.
Водитель грузовика «КамАЗ» превысил скорость, утратил контроль над управлением и выехал на обочину. Сначала он столкнулся с прицепом, на котором были установлены светящиеся дорожные знаки, затем — с автомобилем «ГАЗель», рядом с которым работали люди. В результате многотонной машиной были сбиты рабочие.
В ходе расследования виновник ДТП утверждал, что перед столкновением потерял сознание и поэтому не мог контролировать автомобиль. Однако звонок в службу 112 был сделан им сразу после аварии. Экспертиза показала, что его слова о внезапной потере сознания не соответствуют действительности.
В октябре суд вынес приговор водителю — он получил пять лет и шесть месяцев заключения. Это не максимальный срок по статье, который составляет семь лет.
2 июля в Миллеровском районе произошло ДТП, по факту которого было возбуждено дело. «КамАЗ» столкнулся с минивэном. Пять пассажиров минивэна получили травмы и были госпитализированы, а 13-летний ребёнок скончался на месте.
Ещё одно трагическое ДТП с участием детей произошло 29 июля в Аксайском районе. Грузовик с прицепом столкнулся с ограждением, перевернулся и загорелся. Три автомобиля, двигавшиеся навстречу, на скорости врезались в грузовик. Машины также загорелись.
В результате этого происшествия погибли ребёнок и трое взрослых. Двое детей и четверо взрослых получили травмы.
Однако самым трагическим событием этого года стала авария, произошедшая 1 октября в Миллеровском районе, которая потрясла всю область. В тот день семья из Марий Эл — муж, жена и их десятилетняя дочь — возвращалась домой из Краснодарского края. Их жизнь оборвалась в один момент.
Водитель автомобиля потерял контроль над управлением, и машина вылетела на обочину. В результате столкновения с грузовиком с полуприцепом семейный «Ленд Ровер» превратился в груду металла. Все трое членов семьи погибли на месте.
Последняя крупная авария этого года произошла 22 октября в Октябрьском районе. Водитель грузовика потерял управление и врезался в мост, на котором в тот момент проводились дорожные работы. Кузов грузовика пробил перекрытие моста, и водитель погиб.
Эта авария вызвала серьезные последствия: на трассе образовалась огромная пробка длиной в 15 километров. Движение пришлось временно приостановить для ликвидации последствий происшествия.
Все зависит от нас самих
На сегодняшний день трасса М-4 «Дон» является одной из самых опасных автодорог. Несмотря на предупреждения, ограничения скорости и огромное количество камер, там постоянно происходят страшные аварии.
Одним из последних нововведений по предупреждению ДТП стал новый способ оповещения водителей о превышении скорости. Нарушения теперь будут фиксироваться и выводиться на табло переменной информации. Такую систему «Автодор» уже использует на участке дороги в Воронежской области, теперь ее собираются устанавливать еще и на обходе Аксая и далее по Ростовской области.
Но какими бы ни были меры и ограничения, ответственность всегда будет на водителях.