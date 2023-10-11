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В Ростове мозаику в подземном переходе на Ворошиловском признали памятником культуры

В Ростове мозаику в подземном переходе на Ворошиловском признали памятником культуры
Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) Ростовской области признал памятником регионального значения еще один переход с мозаикой. Информация об этом появилась на странице комитета в соцсетях 10 октября.

Речь идет о подземном переходе в исторической части донской столицы, на пересечении улицы Большой Садовой с проспектом Ворошиловским. Там мозаичное панно посвящено году детей. Сюжетные композиции показывают жизнь человека от роддома до выпускного вечера. На противоположной стене мозаикой выложены изображения популярных профессий Советского Союза.

До этого, в 2017 году, памятником признали мозаику в переходе на пересечении проспекта Буденновского и улицы Московской. Всего в донской столице насчитывается пять подземных переходов с мозаикой. Остальные три находятся на пересечении улицы Большой Садовой с проспектами Кировским, Буденновским и переулком Университетским. Все панно были созданы в 70-х-80-х годах прошлого столетия.
Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области.
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