В Ростове мозаику в подземном переходе на Ворошиловском признали памятником культуры

Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области.

Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) Ростовской области признал памятником регионального значения еще один переход с мозаикой. Информация об этом появилась на странице комитета в соцсетях 10 октября.Речь идет о подземном переходе в исторической части донской столицы, на пересечении улицы Большой Садовой с проспектом Ворошиловским. Там мозаичное панно посвящено году детей. Сюжетные композиции показывают жизнь человека от роддома до выпускного вечера. На противоположной стене мозаикой выложены изображения популярных профессий Советского Союза.До этого, в 2017 году, памятником признали мозаику в переходе на пересечении проспекта Буденновского и улицы Московской. Всего в донской столице насчитывается пять подземных переходов с мозаикой. Остальные три находятся на пересечении улицы Большой Садовой с проспектами Кировским, Буденновским и переулком Университетским. Все панно были созданы в 70-х-80-х годах прошлого столетия.