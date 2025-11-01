Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону подросток жестоко избил 33-летнего мужчину во время ссоры

На Дону подросток жестоко избил 33-летнего мужчину во время ссоры
В Ростовской области четырнадцатилетний юноша избил тридцатитрехлетнего мужчину. Шокирующий случай произошел 27 октября в Зверево.

По данным следственных органов, предшествовала трагедии словесная стычка между несовершеннолетним и взрослым. После обмена резкими высказываниями словесная перебранка переросла в рукоприкладство. В ходе потасовки подросток, не сумев сдержать ярость, нанес несколько ударов по жизненно важным органам противника.

"Причиненные повреждения в области живота оказались смертельными, и мужчина ушел из жизни в машине скорой помощи", - прокомментировали представители Следственного комитета Ростовской области.

В связи с этим инцидентом в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшего к летальному исходу в результате неосторожных действий. На данный момент четырнадцатилетний обвиняемый находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.