На Дону подросток жестоко избил 33-летнего мужчину во время ссоры

Фото: DonDay

В Ростовской области четырнадцатилетний юноша избил тридцатитрехлетнего мужчину. Шокирующий случай произошел 27 октября в Зверево.По данным следственных органов, предшествовала трагедии словесная стычка между несовершеннолетним и взрослым. После обмена резкими высказываниями словесная перебранка переросла в рукоприкладство. В ходе потасовки подросток, не сумев сдержать ярость, нанес несколько ударов по жизненно важным органам противника."Причиненные повреждения в области живота оказались смертельными, и мужчина ушел из жизни в машине скорой помощи", - прокомментировали представители Следственного комитета Ростовской области.В связи с этим инцидентом в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшего к летальному исходу в результате неосторожных действий. На данный момент четырнадцатилетний обвиняемый находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста.