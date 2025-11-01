Громкий взрыв и пожар напугали жителей многоэтажки на левом берегу в Ростове

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону, в одном из жилых массивов на левобережье, случилось ЧП: из-за скачка давления в системе горячего водоснабжения вспыхнул пожар. По словам очевидцев, 1 ноября в квартире раздался громкий хлопок, причина которого пока не установлена.Эпицентром инцидента стал дом №23 по улице Бориса Слюсаря. В квартире №380 многоэтажки зафиксирован резкий скачок давления в трубах ГВС. В результате взрыва возникло возгорание, а осколки разлетелись вокруг здания.По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС России по Ростовской области, огонь охватил площадь в шесть квадратных метров. На месте инцидента работают 29 спасателей, привлечено 9 единиц спецтехники.К 12:26 пожар был полностью ликвидирован.