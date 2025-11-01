Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области в ДТП с иномаркой пострадал подросток на питбайке

В Ростовской области в ДТП с иномаркой пострадал подросток на питбайке

В Ростовской области в ДТП с иномаркой пострадал подросток на питбайке. Авария произошла вечером 31 октября в Аксайском районе, в посёлке Верхнетемерницком, около дома № 104/1.

По данным региональной Госавтоинспекции, 15-летний юноша выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хонда Цивик». За рулём иномарки был 24-летний водитель, который ехал в сторону Ростова-на-Дону.

Тринадцатилетний пассажир питбайка получил травмы.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.