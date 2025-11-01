Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области в ДТП с иномаркой пострадал подросток на питбайке. Авария произошла вечером 31 октября в Аксайском районе, в посёлке Верхнетемерницком, около дома № 104/1.По данным региональной Госавтоинспекции, 15-летний юноша выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хонда Цивик». За рулём иномарки был 24-летний водитель, который ехал в сторону Ростова-на-Дону.Тринадцатилетний пассажир питбайка получил травмы.