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В подземном переходе в центре Ростова осыпается мозаичное полотно

В подземном переходе в центре Ростова осыпается мозаичное полотно
В центре Ростова в подземном переходе осыпается мозаичное панно. Об этом сообщили городские активисты 29 декабря.

Несколько фрагментов панно откололись в переходе на пересечении проспекта Будённовского и улицы Большой Садовой. На картине изображен бой батареи Оганова и Вавилова.
- Арендатор в курсе сложившейся ситуации и сегодня организовал встречу со специалистами МСУП (муниципальное специализированное унитарное предприятие) для решения этой проблемы, - рассказали общественники. - С одной стороны, это панно на сегодняшний не признано объектом культурного наследия, что позволяет без специалистов произвести ремонт, но с другой - нужен хороший специалист, чтобы восстановить мозаику, а не просто поставить латку.

Активисты добавили, что все отколовшиеся кусочки собраны и находятся на сохранении. Их можно будет использовать при реставрации мозаичного панно.

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