В подземном переходе в центре Ростова осыпается мозаичное полотно



В центре Ростова в подземном переходе осыпается мозаичное панно. Об этом сообщили городские активисты 29 декабря.



Несколько фрагментов панно откололись в переходе на пересечении проспекта Будённовского и улицы Большой Садовой. На картине изображен бой батареи Оганова и Вавилова.

- Арендатор в курсе сложившейся ситуации и сегодня организовал встречу со специалистами МСУП (муниципальное специализированное унитарное предприятие) для решения этой проблемы, - рассказали общественники. - С одной стороны, это панно на сегодняшний не признано объектом культурного наследия, что позволяет без специалистов произвести ремонт, но с другой - нужен хороший специалист, чтобы восстановить мозаику, а не просто поставить латку.



Активисты добавили, что все отколовшиеся кусочки собраны и находятся на сохранении. Их можно будет использовать при реставрации мозаичного панно.