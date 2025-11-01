Крыша дома сгорела во время ремонта из-за газовой горелки на Дону

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области в жилом строении произошло возгорание, спровоцированное неосторожным обращением с газовой горелкой при проведении ремонтных мероприятий.Событие произошло в поселке Восход Мартыновского района 31 октября, где житель выполнял ремонтные работы на крыше своего жилища. В ходе выполнения работ он применял газовую горелку, от которой случайно воспламенились располагавшиеся рядом деревянные части кровли. Огонь стремительно распространился по деревянной конструкции.Обитатели соседних домов поспешили на помощь владельцу дома, и совместными усилиями пытались справиться с огнем до прибытия пожарных подразделений.Пламя, распространившееся на 40 квадратных метров, было локализовано прибывшими специалистами. В тушении пожара принимали участие четверо сотрудников пожарной охраны и две единицы специализированной техники.