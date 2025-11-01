Новости
В Ростовской области замначальника отдела налоговой подозревают в незаконном разглашении данных

В Ростовской области высокопоставленный сотрудник налоговой службы оказался под подозрением в неправомерном распространении конфиденциальной информации. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Заместитель руководителя отдела ИФНС №23 по Ростовской области стала объектом уголовного преследования в связи с раскрытием сведений, составляющих налоговую тайну. Следствие установило, что она осуществляла выгрузку из баз данных ФНС России данных о недавно зарегистрированных индивидуальных предпринимателях и юридических лицах.

Впоследствии, за определенную плату, она предоставляла эту информацию представителям банковских структур.
