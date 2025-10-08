Виктор Момотов ходатайствовал о закрытом процессе по делу об изъятии имущества

Фото: Соцсети

В Останкинский суд Москвы поступило прошение от экс-судьи Верховного суда РФ, Виктора Момотова, с запросом о проведении заседания в закрытом режиме по иску, поданному Генпрокуратурой, относительно конфискации его собственности. Об этом стало известно благодаря информации, полученной РАПСИ непосредственно из зала суда.Представители Виктора Момотова аргументировали данное требование тем, что материалы дела содержат конфиденциальную информацию о банковской и налоговой деятельности. Однако Генпрокуратура не согласилась с этой позицией, подчеркнув отсутствие оснований для проведения закрытого судебного разбирательства.Судебный орган отклонил оба ходатайства, поданные от имени Момотова: об организации закрытого заседания и о переносе дела в военный трибунал.В ходе судебного заседания прокурор заявил, что Момотов, пользуясь своим судейским положением и неприкосновенностью, пытался скрыть собственность и занимался незаконной деятельностью. Согласно утверждениям обвинения, деятельность, контролируемая Момотовым, распространялась не только на сферу гостиничного бизнеса, но и на незаконные услуги.В свою очередь, Виктор Момотов отрицает какую-либо причастность к упомянутой собственности. По информации источника, в 2007 году предприниматель Андрей Марченко предложил Момотову приобрести не достроенный объект. Затем появилось решение о совместном приобретении и завершении строительных работ. Экс-судья также отрицает факт покровительства гостиничной сфере и утверждает, что не имеет отношения к бизнесу Марченко.Следует напомнить, что Генпрокуратура стремится конфисковать имущество бывшего судьи Верховного суда РФ на сумму не менее 9 миллиардов рублей по рыночной стоимости. По мнению надзорного органа, бывший судья нарушил антикоррупционное законодательство, участвуя в гостиничном бизнесе. Речь идет о земельных участках и нежилых зданиях, находящихся в разных частях страны.