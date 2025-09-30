Владельца гостиничной сети Marton Андрея Марченко арестовали

Фото: Соцсети

По решению Октябрьского суда Краснодара владелец гостиничной сети Marton Андрей Марченко был взят под стражу, сообщило агентство РАПСИ. Основанием для задержания послужил иск, выдвинутый Генеральной прокуратурой в рамках дела об изъятии активов у экс-главы Совета судей РФ Виктора Момотова.По версии прокуратуры, Момотов подозревается в незаконном ведении гостиничного бизнеса, осуществляемого в партнерстве с Андреем Марченко, владельцем Marton.Задержание Марченко произошло после начала расследования, инициированного иском Генеральной прокуратуры. Отельеру избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в день подачи искового заявления. На имущество, имеющее отношение к делу, был наложен арест.По данным Генпрокуратуры, Момотов приобрел эти активы благодаря нелегальной предпринимательской деятельности, развернутой в ряде регионов России, включая Москву, Краснодарский край, Ростовскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую и Калининградскую области. Виктор Момотов в силу статуса судьи обладает неприкосновенностью, препятствующей уголовному преследованию до ее снятия. Тем не менее он заявил о своей готовности предоставить Останкинскому суду необходимые разъяснения и документацию.Наряду с Момотовым и Марченко ответчиками по иску выступают Иван Марченко (сын владельца сети отелей) и ООО «Гостиница “Вологда”».Первые слушания по делу запланированы на 8 октября.