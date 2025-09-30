Владельца гостиничной сети Marton Андрея Марченко арестовали
По решению Октябрьского суда Краснодара владелец гостиничной сети Marton Андрей Марченко был взят под стражу, сообщило агентство РАПСИ. Основанием для задержания послужил иск, выдвинутый Генеральной прокуратурой в рамках дела об изъятии активов у экс-главы Совета судей РФ Виктора Момотова.
По версии прокуратуры, Момотов подозревается в незаконном ведении гостиничного бизнеса, осуществляемого в партнерстве с Андреем Марченко, владельцем Marton.
Задержание Марченко произошло после начала расследования, инициированного иском Генеральной прокуратуры. Отельеру избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в день подачи искового заявления. На имущество, имеющее отношение к делу, был наложен арест.
По данным Генпрокуратуры, Момотов приобрел эти активы благодаря нелегальной предпринимательской деятельности, развернутой в ряде регионов России, включая Москву, Краснодарский край, Ростовскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую и Калининградскую области. Виктор Момотов в силу статуса судьи обладает неприкосновенностью, препятствующей уголовному преследованию до ее снятия. Тем не менее он заявил о своей готовности предоставить Останкинскому суду необходимые разъяснения и документацию.
Наряду с Момотовым и Марченко ответчиками по иску выступают Иван Марченко (сын владельца сети отелей) и ООО «Гостиница “Вологда”».
Первые слушания по делу запланированы на 8 октября.