Подозреваемого в незаконном приобретении отелей в Ростове судью Виктора Момотова уволили из ВС РФ
Главу Совета судей Виктора Момотова уволили из ВС РФ. Информация об этом стала доступна из материалов заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ, проходившего в период с 22 по 26 сентября.
Ранее в прессе появились сведения о том, что Генеральная прокуратура РФ подала иск с требованием конфискации активов, принадлежащих Виктору Момотову. По мнению ведомства, эти активы были приобретены за счет средств, полученных коррупционным путем. Речь идет о земельных наделах и коммерческих постройках, расположенных в Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областях, а также в Краснодарском крае.
Предварительно, Момотов, действуя совместно с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко, используя свое положение и влияние, получил земельный участок в Ростовской области, где в 2010 году был построен десятиэтажный отель.
Кроме того, высказывались подозрения, что Виктор Момотов злоупотреблял своей судейской неприкосновенностью для увеличения доходов от коррупции, и переоформлял неправомерно полученную собственность на свою мать (предварительно обеспечив ей смену фамилии).
Ранее сообщалось, что Виктор Момотов обратился в комиссию Совета судей с просьбой о проверке информации, опубликованной в СМИ относительно иска, поданного против него. Однако, на заседании ВККС было принято решение о прекращении полномочий Момотова в связи с его добровольным заявлением об уходе.