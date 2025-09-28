Подозреваемого в незаконном приобретении отелей в Ростове судью Виктора Момотова уволили из ВС РФ

Фото: сайт Верховного суда РФ.

Главу Совета судей Виктора Момотова уволили из ВС РФ. Информация об этом стала доступна из материалов заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ, проходившего в период с 22 по 26 сентября.Ранее в прессе появились сведения о том, что Генеральная прокуратура РФ подала иск с требованием конфискации активов, принадлежащих Виктору Момотову. По мнению ведомства, эти активы были приобретены за счет средств, полученных коррупционным путем. Речь идет о земельных наделах и коммерческих постройках, расположенных в Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областях, а также в Краснодарском крае.Предварительно, Момотов, действуя совместно с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко, используя свое положение и влияние, получил земельный участок в Ростовской области, где в 2010 году был построен десятиэтажный отель.Кроме того, высказывались подозрения, что Виктор Момотов злоупотреблял своей судейской неприкосновенностью для увеличения доходов от коррупции, и переоформлял неправомерно полученную собственность на свою мать (предварительно обеспечив ей смену фамилии).Ранее сообщалось, что Виктор Момотов обратился в комиссию Совета судей с просьбой о проверке информации, опубликованной в СМИ относительно иска, поданного против него. Однако, на заседании ВККС было принято решение о прекращении полномочий Момотова в связи с его добровольным заявлением об уходе.