Водителей Ростовской области предупредили о риске аварий из-за дождей

Водителей Ростовской области предупредили о риске аварий из-за дождей. Об этом рассказали в «Автодоре».

По прогнозам синоптиков, на автодороге М-4 «Дон» местами будут дожди. Осадки ожидаются днем и вечером 8 октября.

С непогодой также столкнутся в Тульской, Липецкой, Воронежской областях и Краснодарском крае. 

Из-за таких погодных условий на проезжей части возрастает риск возникновения ДТП. Мокрая дорога ухудшает сцепление колес автомобиля с дорожным покрытием. Из-за этого реакция машины при рулении может отставать.

Водителей просят быть внимательными.
Фото: Дондей
