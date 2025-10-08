Фото: Дондей

Водителей Ростовской области предупредили о риске аварий из-за дождей. Об этом рассказали в «Автодоре».По прогнозам синоптиков, на автодороге М-4 «Дон» местами будут дожди. Осадки ожидаются днем и вечером 8 октября.С непогодой также столкнутся в Тульской, Липецкой, Воронежской областях и Краснодарском крае.Из-за таких погодных условий на проезжей части возрастает риск возникновения ДТП. Мокрая дорога ухудшает сцепление колес автомобиля с дорожным покрытием. Из-за этого реакция машины при рулении может отставать.Водителей просят быть внимательными.