Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области 9 октября ожидается чрезвычайная пожароопасность. Жителей предупредили в региональном ГУ МЧС.Пятый класс пожароопасности будет действовать в шести муниципальных образованиях. Сухая трава может легко воспламениться в Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Орловском, Цимлянском районах, а также в городе Волгодонске.Четвертый же класс пожароопасности прогнозируется в четырех муниципалитетах: Милютинском, Морозовском, Обливском и Тацинском районах.Пожароопасность до третьего класса ожидается на остальной территории региона.Жителям рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности.