В Ростовской области 9 октября ожидается чрезвычайная пожароопасность
В Ростовской области 9 октября ожидается чрезвычайная пожароопасность. Жителей предупредили в региональном ГУ МЧС.

Пятый класс пожароопасности будет действовать в шести муниципальных образованиях. Сухая трава может легко воспламениться в Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Орловском, Цимлянском районах, а также в городе Волгодонске.

Четвертый же класс пожароопасности прогнозируется в четырех муниципалитетах: Милютинском, Морозовском, Обливском и Тацинском районах.

Пожароопасность до третьего класса ожидается на остальной территории региона.

Жителям рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
