На трассе М-4 в жестком ДТП с грузовиком пострадали четверо жителей Ростовской области

На трассе М-4 в жестком ДТП с грузовиком пострадали четверо жителей Ростовской области. Происшествие случилось 7 октября в Воронежской области в Богучарском район.

Как уточнили информацию в региональной Госавтоинспекции, водитель отечественного авто выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с «КамАЗом». Травмы получили четверо человек: 25-летний парень за рулем легковушки и его трое пассажиров: 24, 3 и 2 лет. Их доставили в больницу.
Фото: Госавтоинспекция РО
