Экс-судью Виктора Момотова исключили из комиссии по назначению судей при президенте по предварительному рассмотрению кандидатур судей

Фото: ВККС РФ

Виктор Момотов, ранее занимавший должность судьи в Верховном суде, более не является членом комиссии при президенте России, занимающейся предварительным отбором кандидатов на судейские должности. Указ об этом был опубликован на официальном сайте правовой информации.Стоит отметить, что в конце сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла решение о досрочном прекращении полномочий Момотова в Верховном суде.Этому предшествовал иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием конфискации имущества Момотова на общую сумму 9 миллиардов рублей. Прокуратура подозревает бывшего судью в нарушении антикоррупционных законов из-за его участия в гостиничном бизнесе.В дополнение к этому Октябрьский районный суд Краснодара заключил под стражу Андрея Марченко, владельца сети отелей Marton и делового партнера Виктора Момотова, экс-председателя Совета судей РФ. Арест был произведен в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.По информации прокуратуры, Момотов, злоупотребляя своим положением, использовал доверенных лиц, включая Марченко, для расширения своего гостиничного бизнеса. На Марченко и связанные с ним компании были оформлены десятки земельных участков и объектов недвижимости по всей стране. Прокуратура утверждает, что часть этих активов была узаконена через судебные решения, полученные при содействии Момотова.Речь идет о земельных наделах и коммерческой недвижимости, расположенных в Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областях и Краснодарском крае.