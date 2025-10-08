Новости
Задержан экс-глава Цимлянска Павел Разумовский

В Цимлянске задержан бывший глава администрации Павел Разумовский. К чиновнику нагрянули правоохранительные органы с проверкой 8 октября. Об этом сообщает Donday со ссылкой на свой источник.

По словам источника издания, 8 октября в Цимлянском районном суде пройдет заседание, где изберут меру пресечения Павлу Разумовскому. Однако пока не известно, с чем связана мера пресечения. Подробности уточняются.

Напомним, что Павел Разумовский подал в отставку. Увольнение чиновника связывают с визитом губернатора Юрия Слюсаря в Цимлянск. В ходе встречи выяснилось, что местные жители жалуются на работу местных властей. Разумовский не идет на контакт с населением, а местная администрация игнорирует все обращения граждан.

Вероятно, после этого в Цимлянске началась масштабная проверка городской власти.
Фото: администрация Цимлянска
