В Ростовской области выпадут осадки, превышающие норму в 10 раз

Фото: скриншот из карт

В Ростове синоптики спрогнозировали большое количество осадков, в 10 раз превышающее суточную норму. Об этом сообщает издание Donday.Мощные дожди обрушатся на регион 8 октября и будут длиться сутки. В некоторых районах области пройдут грозы со штормовым ветром до 20 метров в секунду.Как рассказали синоптики, в течение 9 октября ожидается выпадение 11,8 миллиметра осадков. Это почти в 10 раз превышает среднесуточную норму для октября. Известно, что для Ростова норма осадков в октябре составляет 1,3 миллиметра.Вместе с осадками в южную столицу придет и похолодание. Днем температура составит +18 градусов, а вечером столбик термометра опустится до +14 градусов.Начиная с пятницы, максимальная температура днем составит +17 градусов. В последующие дни она будет снижаться, приближаясь к зиме.