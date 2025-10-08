Новости
С 27 октября в центре Ростова появятся четыре новые платные парковки

В Ростове-на-Дону в ближайшее время появятся новые парковочные места в рамках существующей платной зоны. Об этом сообщили представители департамента, отвечающего за дорожную инфраструктуру и регулирование движения в городе.

Начиная с 27 октября 2025 года, будут добавлены дополнительные места для парковки:

  • на улице Катаева – на стороне с нечетными номерами, на участке от Буденновского проспекта до улицы Островского;

  • на улице Черепахина – на стороне с четными номерами, в промежутке от улицы Островского до Буденновского проспекта;

  • на улице Шаумяна – на стороне с нечетными номерами, от переулка Братского до Буденновского проспекта;

  • на улице Шаумяна – на стороне с четными номерами, между Газетным переулком и Ворошиловским проспектом.
Фото: Donday
