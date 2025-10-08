В Ростове на постоянной основе ведется профилактическая работа с молодежью

Фото: администрация Ростова.

Одной из тем на расширенном планерном совещании в администрации Ростова-на-Дону стала работа с молодежью. По словам главы города Александра Скрябина, подростки – самая уязвимая категория горожан. Они уже не школьники, но и на порог взрослой жизни еще не ступили. На этом переходном этапе молодым людям очень нужна и важна поддержка взрослых.- Случается так, что ребята бывают втянуты в неприятности. В числе основных причин девиантного поведения - неорганизованность досуга, семейное неблагополучие и чувство безнаказанности из-за возраста. Необходима постоянная разъяснительная работа с подрастающим поколением, чтобы оградить молодёжь от негативного влияния и предоставить максимально широкие возможности для развития и самореализации, - рассказал Александр Скрябин.Начальник Управления по молодежной политике города Андрей Бганцев рассказал, как выстроена работа по профилактике негативных явлений в молодежной среде.В Ростове – более 130 тысяч студентов ссузов и вузов. В каждом образовательном учреждении ведется профилактическая работа – информационные встречи с представителями МВД, наркологического диспансера и некоммерческих организаций. Молодые ростовчане активно включаются в работу органов молодежного самоуправления и волонтерского корпуса, участвуя в городских и областных мероприятиях. Городской молодежный центр организовывает мероприятия, акции, конкурсы и марафоны, направленные на вовлечение молодежи в социально значимые проекты.Каждый год в рамках социальной интеграции «трудных» подростков проводится профилактический форум «Наставник». Также ребята посещают профилактический лагерь «Прорыв», где с ними проводится комплексная работа для успешной адаптации в обществе. Несовершеннолетние, состоящие на учете, регулярно участвуют в акции «Очистим наши улицы» и других значимых мероприятиях.Кроме того, проводятся рейды по аптекам с целью выявления продажи безрецептурных лекарственных препаратов несовершеннолетним.- Понимаю, что формирование здорового и успешного поколения – комплексная задача. Поэтому в этом направлении усиленно продолжим работать, - отдельно подчеркнул Александр Скрябин.