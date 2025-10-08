Врач из Ростовской области рассказала о подготовке кожи к холодам

Фото: Нейросеть

В холодный период года кожный покров особенно уязвим и требует более внимательного ухода, чтобы подготовиться к неблагоприятным условиям. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на врача Дарью Мелешко.В зимние месяцы необходимо регулярно увлажнять кожу лица и тела, так как уровень ее увлажненности снижается. Врач советует применять более питательные крема и масла с гиалуроновой кислотой, формирующие защитный слой. Важно также поддерживать водный баланс организма, употребляя достаточное количество теплых напитков, овощей и фруктов.Для возвращения тонуса и восполнения недостатка влаги отличным решением станет массаж. По словам Дарьи Мелешко, он стимулирует кровообращение, положительно влияя на состояние кожи. Обезвоженная кожа активно впитывает влагу и получает необходимое питание. Массаж помогает вернуть коже здоровый цвет и улучшает настроение.Не следует подвергать кожу воздействию горячей воды сразу же после длительного пребывания на морозе. Холод делает кожу более чувствительной, а сухой и теплый воздух в помещениях усиливает проблему, истончая и обезвоживая ее, так как ослабляется гидролипидная пленка, естественная защита кожного барьера. Правильнее дать коже постепенно адаптироваться к теплу и только потом принимать водные процедуры.При выходе на улицу в морозную и ветреную погоду косметолог рекомендует защищать кожу шарфом, шапкой и перчатками. Для борьбы с сухостью воздуха в отапливаемых помещениях рекомендуется использовать увлажнители, особенно в спальне и кабинете.При шелушении кожи полезны обертывания с маслами жожоба или арганы, а для устранения покраснений – средства с пантенолом или экстрактом алоэ. Для ускорения заживления микротрещин на руках рекомендуется использовать кремы с мочевиной или глицерином, лучше всего наносить их перед сном и надевать хлопчатобумажные перчатки.