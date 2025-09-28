Уже больше недели в Ростове-на-Дону ищут пропавшего без вести 49-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону продолжаются поиски 49-летнего Сергея Рыбкина, исчезнувшего более недели назад. С 19 сентября нет никаких сведений о его местонахождении.В указанный день Сергей покинул свой дом, не предупредив об этом никого из близких. После того как он не вернулся, родственники пытались связаться с ним по телефону, но их попытки оказались безуспешными – мужчина не отвечал. Охваченные тревогой, родные обратились за содействием в поиске к добровольцам и правоохранительным органам.Описание Сергея: рост - приблизительно 167 см, обычного телосложения, волосы темного цвета.Информации о том, какую одежду носил пропавший в день исчезновения, не имеется.Если вам знаком человек на фотографии или вам что-либо известно о его возможном месте пребывания, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или позвоните по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.