В Ростове родные ищут пропавшего без вести 63-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону родственники разыскивают 63-летнего Алексея Панфилова, который исчез 1 июля. Днем он покинул свой дом, и с тех пор его местонахождение неизвестно.Обеспокоенные родные обратились за помощью к правоохранительным органам и добровольцам после того, как мужчина не вернулся домой. Они просят всех, кто обладает какой-либо информацией, откликнуться.Приметы Алексея: рост примерно 170 см, крепкое телосложение, карие глаза и седые волосы.В день пропажи на нем были голубая клетчатая рубашка, черные спортивные штаны и домашние тапочки.Если вы опознали этого человека на фотографии, пожалуйста, свяжитесь с полицией или позвоните по телефону горячей линии 8 800 700 54 52.