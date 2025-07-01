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В Ростове родные ищут пропавшего без вести 63-летнего мужчину

В Ростове родные ищут пропавшего без вести 63-летнего мужчину

В Ростове-на-Дону родственники разыскивают 63-летнего Алексея Панфилова, который исчез 1 июля. Днем он покинул свой дом, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Обеспокоенные родные обратились за помощью к правоохранительным органам и добровольцам после того, как мужчина не вернулся домой. Они просят всех, кто обладает какой-либо информацией, откликнуться.

Приметы Алексея: рост примерно 170 см, крепкое телосложение, карие глаза и седые волосы.

В день пропажи на нем были голубая клетчатая рубашка, черные спортивные штаны и домашние тапочки.

Если вы опознали этого человека на фотографии, пожалуйста, свяжитесь с полицией или позвоните по телефону горячей линии 8 800 700 54 52.
Фото: Лиза Алерт
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