На год ростовский предприниматель пытался продлить срок годности рыбы

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В Ростовской области специалисты Россельхознадзора зафиксировали инцидент, связанный с попыткой недобросовестного увеличения срока реализации рыбных товаров одним из предпринимателей. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального отделения контролирующего органа.Предприниматель по своей инициативе изменил дату истечения срока годности, перенеся ее на 13 апреля 2027 года. Согласно сопроводительным документам, рыбу необходимо было продать до 22 апреля 2026 года.Подобные действия создают потенциальную опасность для здоровья покупателей, поскольку продукты с просроченным или фальсифицированным сроком годности могут быть небезопасны для употребления в пищу. По факту обнаруженного нарушения бизнесмену было объявлено официальное предостережение.