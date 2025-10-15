В Ростовской области при пожаре в квартире погибла 57-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Азовском районе Ростовской области при пожаре в квартире погибла женщина. Происшествие случилось 14 октября в поселке Опорном.По предварительным данным, огонь разгорелся в одной из квартир на улице Южной. Соседи заметили дым и вызвали на место спасателей. В тот момент дома находилась 57-летняя женщина со своей 16-летней дочкой.Девочка успела выбраться из горящей квартиры, а мама осталась внутри. На месте подростка госпитализировали, а мать спасти не удалось.Как сообщили в ГУ МЧС по региону, пожар был ликвидирован на площади в 80 квадратов. Для тушения привлекли девять огнеборцев на трех автоцистернах.