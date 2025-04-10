Донской предприниматель подделал срок годности домашней курицы

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В Ростовской области, в Егорлыкском районе, частный бизнесмен занимался махинациями с датами изготовления продукции из мяса птицы. Как сообщает региональное отделение Россельхознадзора, предприниматель фальсифицировал сопроводительную документацию на своём производстве.Представители Россельхознадзора подчеркнули, что подобные действия создают риск попадания некачественной продукции в розничную сеть. Отсутствие точной информации о сроке годности делает невозможным эффективный контроль за перемещением продукции на всех этапах производства.Предпринимателю было вынесено предостережение о недопустимости подобных нарушений, а сфальсифицированные документы были аннулированы.Стоит отметить, что в марте шесть ветеринаров из государственного учреждения в Ростове нарушили правила. Они указали неправильные даты производства для продуктов питания, таких как молоко и цыпленок-бройлер.Всего в 2025 году девять ветеринарных врачей были оштрафованы за подобные нарушения.