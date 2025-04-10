Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Донской предприниматель подделал срок годности домашней курицы

Донской предприниматель подделал срок годности домашней курицы
В Ростовской области, в Егорлыкском районе, частный бизнесмен занимался махинациями с датами изготовления продукции из мяса птицы. Как сообщает региональное отделение Россельхознадзора, предприниматель фальсифицировал сопроводительную документацию на своём производстве.

Представители Россельхознадзора подчеркнули, что подобные действия создают риск попадания некачественной продукции в розничную сеть. Отсутствие точной информации о сроке годности делает невозможным эффективный контроль за перемещением продукции на всех этапах производства.

Предпринимателю было вынесено предостережение о недопустимости подобных нарушений, а сфальсифицированные документы были аннулированы.

Стоит отметить, что в марте шесть ветеринаров из государственного учреждения в Ростове нарушили правила. Они указали неправильные даты производства для продуктов питания, таких как молоко и цыпленок-бройлер.

Всего в 2025 году девять ветеринарных врачей были оштрафованы за подобные нарушения.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.