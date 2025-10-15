В Ростовской области двух мужчин обвиняют в краже ювелирных изделий из храма

Фото: прокуратура РО

В Ростовской области двое местных жителей предстанут перед судом за кражу ювелирных изделий из церковной лавки на сумму более 720 тысяч рублей.Инцидент произошёл в июне 2024 года в Воскресенском Войсковом соборе станицы Старочеркасской. Ночью злоумышленники взломали замки, проникли в лавку и украли ювелирные изделия. Спустя два месяца мужчины предприняли попытку повторить преступление, но, не найдя украденного, ушли с пустыми руками.Дело направлено в Аксайский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Ростовской области. Ворам грозит до трёх лет лишения свободы.