В Ростовской области в ДТП погиб водитель «УАЗа» и еще четверо пассажиров пострадали

Фото: Госавтоинспекция РО

На Дону водитель «УАЗа» погиб в ДТП, также четверо пассажиров получили травмы. Авария произошла утром 15 октября в районе станицы Мешковской.По предварительным данным, 71-летний водитель «ВАЗ-2115» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с «УАЗом», за рулём которого был 51-летний мужчина.В результате ДТП водитель «УАЗа» скончался на месте. Водитель «ВАЗа» выжил, но получил травмы.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадали 62-летний пассажир «ВАЗ-2115» и двое пассажиров «УАЗа» 47 и 62 лет.