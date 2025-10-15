Арташес Арутюнянц объявил об уходе с поста президента футбольного клуба «Ростов»
Арташес Арутюнянц сложил с себя полномочия президента футбольного клуба "Ростов". Об этом событии он проинформировал общественность 15 октября через социальные сети ростовской команды. По его словам, это решение далось ему нелегко.
В своем прощальном обращении бывший глава ростовского клуба подчеркнул, что инициатива об уходе исходила лично от него.
Арташес Арутюнянц, уроженец Ростова-на-Дону, получил высшее образование в Белгородском университете потребительской кооперации, где изучал экономику и управление предприятиями, получив специальность экономиста-менеджера.
В 2013 году Арутюнянц был избран депутатом законодательного собрания от партии "Единая Россия". В качестве народного избранника он работал в комитетах по законодательству и экономической политике, отвечая за развитие Кашарского, Милютинского, Морозовского, Обливского, Советского и Тацинского районов Ростовской области. Весной 2018 года, 25 апреля, Арутюнянц досрочно покинул пост депутата.
Летом 2017 года он возглавил футбольный клуб "Ростов", проработав в этой должности восемь лет. Кто станет новым президентом ростовского клуба пока неизвестно.