Арташес Арутюнянц объявил об уходе с поста президента футбольного клуба «Ростов»

Фото: ФК Ростов

Арташес Арутюнянц сложил с себя полномочия президента футбольного клуба "Ростов". Об этом событии он проинформировал общественность 15 октября через социальные сети ростовской команды. По его словам, это решение далось ему нелегко.В своем прощальном обращении бывший глава ростовского клуба подчеркнул, что инициатива об уходе исходила лично от него.Арташес Арутюнянц, уроженец Ростова-на-Дону, получил высшее образование в Белгородском университете потребительской кооперации, где изучал экономику и управление предприятиями, получив специальность экономиста-менеджера.В 2013 году Арутюнянц был избран депутатом законодательного собрания от партии "Единая Россия". В качестве народного избранника он работал в комитетах по законодательству и экономической политике, отвечая за развитие Кашарского, Милютинского, Морозовского, Обливского, Советского и Тацинского районов Ростовской области. Весной 2018 года, 25 апреля, Арутюнянц досрочно покинул пост депутата.Летом 2017 года он возглавил футбольный клуб "Ростов", проработав в этой должности восемь лет. Кто станет новым президентом ростовского клуба пока неизвестно.